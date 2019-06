Consultations fédérales - L'ancien député CD&V Eric Van Rompuy prédit de nouvelles élections

(Belga) L'ancien député CD&V Eric Van Rompuy redoute un blocage total de la formation d'un gouvernement au niveau fédéral. Dans un interview au journal dominical flamand De Zondag, il prédit même de nouvelles élections.

Eric Van Rompuy se dit inquiet pour la formation d'un nouveau gouvernement fédéral. "Les vétos de la N-VA et du PS vont provoquer un blocage total", redoute-t-il. "Je prédis six mois d'arrêt et après probablement de nouvelles élections." D'après le démocrate-chrétien flamand, le parlement va d'abord rendre possible une grande révision constitutionnelle, afin que le confédéralisme puisse être discuté. "Des élections auront ensuite lieu, avec comme enjeu la survie de la Belgique. Si le blocage est total, je ne vois pas d'autre option", à en croire ses prévisions. Dans son interview à De Zondag, l'ancien député se dit également en faveur de Hilde Crevits comme nouvelle présidente du CD&V. Après la défaite au dernier scrutin, un tel changement est nécessaire, estime-t-il. (Belga)