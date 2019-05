Consultations Flandre - De Wever boucle son premier tour de consultations pour la formation d'un exécutif flamand

(Belga) Le président de la N-VA a bouclé mercredi midi son premier tour de consultations des présidents de partis flamands en vue de former un nouveau gouvernement au nord du pays.

Après une première série d'entretiens mardi, Bart De Wever a successivement reçu mercredi la présidente des libéraux flamands Gwendolyn Rutten, son homologue du CD&V Wouter Beke, le président du Vlaams Belang Tom Van Grieken, et enfin les deux vice-présidents de son propre parti, Lorin Parys et Cieltje Van Achter. Les différents intervenants n'ont fait que bien peu de commentaires sur le contenu de ces rencontres. Interrogé par la presse sur l'opportunité de former un gouvernement fédéral sans la N-VA, le président du CD&V Wouter Beke a tout de même jugé qu'il serait "logique" que la N-VA fasse partie de la prochaine coalition fédérale. "Mais il faut pour cela qu'elle soit prête à prendre ses responsabilités", a-t-il glissé. Le patron des chrétiens-démocrates flamands a répété qu'il était inimaginable pour lui de monter dans un gouvernement flamand avec le Vlaams Belang, leurs programmes politiques respectifs étant trop éloignés l'un de l'autre, a-t-il justifié. Comme la veille, Bart De Wever avait prévu une série de petits cadeaux -parfois insolites- pour ses invités. Mme Rutten est ainsi repartie avec un set de nettoyage pour lunettes frappé de son slogan de campagne ("Gewoon doen"). Wouter Beke a lui reçu un... grattoir pour pare-brises, ainsi qu'un liquide dégivrant. Traité juste avant l'élection de "paljas" (bouffon) par Bart De Wever, Tom Van Grieken est lui arrivé à son entretien avec une bouteille de Paljas, une bière artisanale flamande, qu'il a remise à son hôte. A sa sortie, Bart De Wever, qui avait apparemment eu la même idée, lui a remis un pack de six bières du même nom. "Apparemment, nous pensons de la même manière pour plusieurs choses...", a ironisé M. Van Grieken, qui espère bien pouvoir former un gouvernement avec Bart De Wever. A ses utlimes visiteurs du jour, à savoir ses deux vice-présidents de parti, M. De Wever a remis un exemplaire de son dernier livre "Over identiteit". Ceux-ci avaient pensé à lui apporter une boîte de Dafalgan Forte, un clin d'oeil aux propos lancés dimanche soir par Bart De Wever qui avait estimé que le roi aurait bien besoin de cet anti-douleur pour parvenir à former un nouveau gouvernement fédéral. "Ce n'est pas une tâche aisée de former un gouvernement fédéral et un gouvernement flamand. Il en aura donc bien besoin", a commenté Lorin Parys. M. De Wever n'a fait aucun commentaire sur le contenu de ses entretiens. Il a indiqué qu'il aurait dans les jours prochains des "contacts discrets" afin de déterminer les prochaines étapes pour la formation d'un nouveau gouvernement flamand.