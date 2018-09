Contrôles alcool et drogues au volant à Bruxelles: 22 conducteurs positifs sur 173 testés

(Belga) La police locale de Bruxelles-Ixelles a procédé à un contrôle alcool et drogues au volant dans la nuit de vendredi à samedi. Sur les 173 personnes contrôlées au total, 21 automobilistes ont été testés positifs à l'alcool et un au cannabis.

La police a procédé à 22 retraits de permis de conduire et a dressé 11 autres procès-verbaux, dont cinq pour défaut de contrôle technique. Le plus haut taux d'alcool dans le sang constaté était de 1,82 g/l. Les contrôles ont eu lieu place Blyckaerts, chaussée de Boondael et avenue de Flore. (Belga)