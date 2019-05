Contrôles renforcés jusqu'à ce week-end à la gare du Nord à Bruxelles

(Belga) La zone de police Bruxelles-Nord intensifiera les contrôles dans et autour de la gare du Nord à Bruxelles jusqu'à ce week-end, a-t-elle indiqué jeudi à l'agence Belga. Actuellement, les migrants évacués de la gare s'établissent de nouveau dans le parc Maximilien, sur le territoire de la commune de Bruxelles. Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, et la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles n'ont pas souhaité, à ce stade, faire de commentaires sur les actions possibles.

Trois migrants ont été contrôlés mercredi par la zone de police Bruxelles-Nord, alors qu'ils s'apprêtaient à s'installer dans la station de bus De Lijn et la station de trams de la Stib à la gare du Nord. "Il s'agissait de deux personnes ayant reçu l'ordre de quitter le territoire et d'une troisième personne que nous avons signalée à l'Office des Etrangers. Celle-ci a été libérée", a déclaré une porte-parole de la zone de police Bruxelles-Nord. La police de cette zone doit ordonner aux migrants qui tentent de s'installer dans et autour de la gare du Nord de Bruxelles, située à Schaerbeek, de quitter les lieux. Elle doit également leur fournir les informations nécessaires sur les centres d'accueil du Samusocial, de la Croix-Rouge et de la Plate-forme citoyenne. Cependant, depuis quelques jours, les migrants se sont à nouveau déplacés vers le parc Maximilien, situé à quelques centaines de mètres de la gare, sur le territoire de la ville de Bruxelles. (Belga)