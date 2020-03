(Belga) Cinq personnes supplémentaires sont décédées en France après avoir été infectées par le coronavirus, ce qui porte à 16 le nombre total de morts, a annoncé samedi soir le ministère de la Santé.

Quarante-cinq personnes sont en réanimation, soit six de plus par rapport à vendredi et 949 cas ont été à ce jour détectés en France, a indiqué le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. (Belga)