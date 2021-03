Coronavirus - Covid-19: près de 4.900 patients en réa, le pic de la 2e vague quasiment atteint

(Belga) Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation (soins intensifs) en France a continué d'augmenter dimanche, atteignant près de 4.900 malades, soit presque le pic de la deuxième vague à l'automne, selon les données de Santé publique France (SPF).

Au total, 4.872 malades étaient en réanimation dimanche contre 4.791 samedi. Un chiffre qui se rapproche de celui de la 2e vague à l'automne qui avait culminé le 16 novembre à 4.903 malades. Au cours des dernières 24 heures, les admissions en réanimation ont légèrement ralenti, s'élevant à 238 contre 332 patients la veille. Le nombre de malades en réanimation est en hausse régulière depuis le plus bas enregistré le 7 janvier (2.573 patients) Le nombre total de personnes hospitalisées en France à cause du Covid-19 était de 27.712 dimanche dont 1.017 nouvelles admissions contre 27.259 samedi. Le nombre de contaminations était 37.014 dimanche contre 42.619 la veille. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, augmente pour s'établir à 8,2%, contre 8,1 la veille. En 24 heures, 131 patients sont morts à l'hôpital des suites du Covid-19, contre 194 la veille, portant le nombre total des décès enregistrés en France à 94.623 depuis le début de l'épidémie il y a plus d'un an. Sur les sept derniers jours, il y a eu 12.572 nouvelles hospitalisations, dont 2.732 admissions en réanimation; Concernant la vaccination, 7.742.466 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. (Belga)