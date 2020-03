Coronavirus: Darmanin annonce 2 milliards d'euros pour financer la lutte sanitaire

La France va consacrer deux milliards d'euros à la lutte sanitaire contre le coronavirus, a indiqué le ministre de l'Action et des comptes publics Gerald Darmanin dans une interview aux Echos, où il détaille le financement de "l'effort de guerre" de la France contre l'épidémie de Covid-19.

"Nous consacrons 2 milliards d'euros aux arrêts maladie, aux masques et à la rémunération des personnels soignants", a indiqué M. Darmanin, en détaillant le plan de 45 milliards d'euros dégainé par l'Etat pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie.

"Je le dis à chacun des personnels soignants: chaque heure supplémentaire sera payée", affirme le ministre.

Au total, le plan de 45 milliards d'euros annoncé mardi par le ministre de l'économie Bruno Le Maire comprend "des mesures de trésorerie pour environ 35 milliards d'euros", rappelle le ministre: "Les principaux impôts directs payés à l'Etat ont été suspendus. Cela concerne 12 milliards d'impôt sur les sociétés, en plus d'1 milliard de taxe sur les salaires. La TVA et l'impôt sur le revenu, collecté à la source, ne sont en revanche pas concernés", dit-il.

Par ailleurs, certains crédits d'impôt pourront être remboursés par anticipation pour le secteur culturel, notamment le spectacle vivant.

L'effort est le plus important dans le champ social avec le report de 8,5 milliards d'euros de charges dues au 15 mars, et de 13 milliards pour les charges des grandes entreprises qui tombent au 5 avril.

Un report des cotisations de retraite complémentaire (Agirc-Arrco) est également envisagé par les partenaires sociaux, dit-il.

A cela s'ajoute le fonds de solidarité pour les TPE, budgété à hauteur de 1 milliard d'euros par mois (financé à hauteur de 750 millions par l'Etat et à hauteur de 250 millions pour les régions), puis l'indemnisation du chômage partiel pour lequel un effort de l'Etat de 5,5 milliards d'euros est prévu pour les deux prochains mois, et enfin le rehaussement de l'Ondam [Objectif national des dépenses d'assurance maladie, NDLR] pour payer les arrêts maladie, l'achat de masques et le soutien au personnel soignant (2 milliards d'euros).

M. Darmanin incite les contribuables à moduler leurs taux d'impôt si leurs revenus baissent.

"L'impôt s'adapte automatiquement aux revenus et tous les contribuables peuvent modifier leur taux d'impôt à la baisse dès aujourd'hui. Quant aux indépendants, ils peuvent reporter leurs acomptes de trois mois", ajoute le ministre, qui dit réfléchir à allonger les échéances de la campagne de déclaration d'impôt sur le revenu.

Une décision sur ce sujet devrait intervenir fin mars, selon lui.

"Je profite de l'occasion pour souligner à quel point la réforme de l'impôt à la source va contribuer à amortir cette crise", dit-il.

"Quand la maison brûle, on ne compte pas les litres d'eau pour éteindre l'incendie. Je ne suis pas en position de comptable, mais de financeur de l'effort de guerre" ajoute-t-il.