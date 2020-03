Coronavirus - Deux enfants d'un et cinq ans contaminés dans l'est de la France

(Belga) Deux enfants d'un et cinq ans ainsi que leur mère de 27 ans ont été contaminés par le coronavirus et sont hospitalisés ensemble à Strasbourg, dans l'est de la France, ont annoncé dimanche les autorités.

Tous sont originaires du département du Haut-Rhin, ont précisé la préfecture de région et l'Agence régionale de santé dans un communiqué, faisant état de quatre nouveaux cas de contamination par le Covid-19 au total en Alsace. Le quatrième porteur du virus est une femme de 32 ans, compagne d'un homme de 36 ans hospitalisé depuis le début de la semaine à Strasbourg après avoir séjourné en Lombardie, dans le nord de l'Italie. En France, un enfant de neuf ans figurait déjà dans un groupe de Britanniques contaminés par un de leurs compatriotes de retour de Singapour qu'ils avaient côtoyé dans un chalet des Contamines-Montjoie, dans les Alpes. Selon une étude des autorités chinoises portant sur 45.000 cas confirmés, parue le 24 février dans la revue médicale américaine Jama, aucun décès n'est à déplorer parmi les enfants de moins de 10 ans, pourtant vulnérables aux maladies infectieuses. Selon le dernier bilan annoncé samedi soir, le nombre des personnes contaminées a franchi la barre des cent personnes en France, faisant de ce pays l'un des principaux foyers du coronavirus en Europe. Parmi les personnes infectées figure entre autres le maire de la Balme-de-Sillingy (centre-est), François Daviet. Il a annoncé qu'il allait être hospitalisé à Annecy. Selon BFMTV, ce dernier s'était rendu mardi dernier au Salon de l'Agriculture, dont la dernière journée a été annulée samedi par les autorités françaises en raison des préoccupations face à la propagation de l'épidémie. (Belga)