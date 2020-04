Coronavirus en France: deux daims, un zèbre et des poneys profitent du confinement pour se promener dans les rues désertes (vidéo)

Deux daims déambulant dans une rue déserte de Boissy-Saint-Léger, en banlieue parisienne, ont été immortalisés dans une vidéo diffusée dimanche sur les réseaux sociaux, illustrant le confinement des habitants.

En plein confinement, deux daims ont profité des rues désertes pour se balader à Boissy-Saint-Léger, en banlieue parisienne. "Ces deux cervidés appartiennent au domaine du château du Piple qui en compte une centaine", a précisé à l'AFP le maire de la commune, Régis Charbonnier.



Selon l'édile, il n'est "pas rare d'en voir traverser la départementale la nuit mais jamais en pleine journée et dans le centre de la ville. C'est assez exceptionnel !".







Filmée dimanche matin par un habitant de la ville, la vidéo, diffusée sur le réseau social Twitter, comptabilise près de 100.000 vues. Elle a également été partagée plusieurs milliers de fois. Les deux cervidés ont regagné le domaine en fin de journée sans causer d'encombres, selon M. Charbonnier.



Un zèbre et des poneys

Avec les mesures liées au confinement pour cause d'épidémie de Covid-19, la présence humaine dans les rues a drastiquement chuté, permettant aux animaux sauvages de revenir dans ces zones urbaines. Toujours dans le Val-de-Marne, des vidéos diffusées vendredi soir montraient la présence d'un zèbre et de poneys dans les communes de Champigny et Chennevières.