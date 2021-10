Coronavirus en France: le pass sanitaire prolongé jusque fin juillet 2022?

Le gouvernement français veut prolonger jusqu'au 31 juillet le "pass sanitaire" contre le Covid-19, qui restreint l'accès à de nombreux lieux publics comme les bars, cafés, cinémas ou transports de longue distance depuis l'été.



L'extension de la loi spéciale dite de "gestion de l'épidémie", qui autorise le recours au pass sanitaire ainsi que des restrictions locales de déplacement, a été présentée mercredi en conseil des ministres. Avec cette mesure, l'objectif du gouvernement est d'inciter les 26,5% des Français qui n'ont pas encore eu leurs deux doses à se faire vacciner. Car si l'exécutif a renoncé à la vaccination obligatoire, le pass conditionne depuis le 9 août l'accès à nombre d'espaces de sociabilité, comme les bars et les restaurants. Depuis le 30 août, il est aussi imposé aux 1,8 millions de salariés en contact du public. Bien que l'épidémie soit largement sous contrôle, le gouvernement veut se prémunir de tout procès en imprévoyance en cas de reprise de la contagion. Les oppositions parlementaires ont fortement dénoncé cette prolongation de huit mois, estimant que le gouvernement souhaite éviter un débat potentiellement conflictuel avant la prochaine élection présidentielle en avril. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a tenté d'apaiser mercredi, en expliquant qu'il y aurait "un débat au Parlement sur la base du texte voté en Conseil des ministres". "Il ne s'agit pas de dire qu'on prolonge le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet", mais de dire que le gouvernement se "donne la possibilité de l'utiliser", a-t-il poursuivi. "Le pass sanitaire ne sera pas éternel."

Des manifestations ont lieu tous les samedis en France depuis l'instauration du pass sanitaire, rassemblant jusqu'à 237.000 personnes au plus fort de la mobilisation, mais l'opposition a faibli et ils n'étaient que 45.000 samedi dernier. Des pass sanitaires plus ou moins similaires ont été adoptés dans beaucoup de pays européens, notamment en Autriche, en Hongrie ou en Italie. Pays précurseur, le Danemark a en revanche abandonné son "Coronapass", imposé dès avril. Le "champion de la couverture vaccinale", selon l'OMS, mise sur la qualité de son système de dépistage pour suivre l'évolution de l'épidémie.