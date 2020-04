Coronavirus en France: Paris interdit toute activité sportive de 10h à 19h

La France est entrée mardi dans sa quatrième semaine de confinement pour lutter contre le coronavirus, mais elle est loin d'être encore au bout de ses peines, avec près de 9.000 morts et en dépit de quelques lueurs d'espoir.

La mairie de Paris et le préfet de police ont annoncé l'interdiction de toute activité sportive individuelle à Paris entre 10H00 et 19H00 à partir de mercredi.



La capitale est la première ville à durcir les mesures du confinement après l'appel du gouvernement lundi soir à ne pas relâcher les efforts pour lutter contre le coronavirus qui a fait près de 9.000 morts dans le pays.

Les images de Parisiens courant ou se promenant en trop grand nombre dans les rues de la capitale, le week-end dernier, avaient alarmé les soignants alors que l'épidémie de covid-19 ne faiblit pas.



A tel point que le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a demandé lundi soir aux préfets de durcir les règles de confinement s'ils l'estimaient nécessaire.

Chaque sortie évitée est utile à la lutte contre l'épidémie

Mardi matin, sur France Info, la maire de Paris Anne Hidalgo a émis cette possibilité d'interdire aux Parisiens de faire du jogging ou toute autre activité sportive aux heures les plus fréquentées, c'est-à-dire entre 10H00 et 19H00.

Dans un communiqué commun, Mme Hidalgo et le préfet de police de Paris Didier Lallement ont annoncé cette interdiction à compter de mercredi, expliquant que "toute forme de relâchement mettrait en péril les efforts collectifs réalisés jusqu'ici".



Saluant le "civisme et la responsabilité des Parisiens", Mme Hidalgo et M. Lallement ont rappelé que "chaque sortie évitée est utile à la lutte contre l'épidémie".

