Coronavirus en France: un médecin, "en colère", pose nu pour dénoncer le sort des soignants

Un médecin généraliste d'un village du sud de la France a posé nu sur les réseaux sociaux pour dénoncer "une impréparation coupable" et le manque de protection des soignants, traités comme "de la chair à canon" dans la lutte contre le Covid-19.



En publiant dimanche une photo de lui dans le plus simple appareil, avec seulement un brassard blanc sur lequel est inscrit "chair à canon", Alain Colombié, 61 ans, généraliste à Pomérols a voulu, explique-t-il à l'AFP, "pousser un coup de gueule et venir à la défense de toute ma famille de personnel soignant". "Je dénonce une impréparation coupable alors que moi je communique sur le Covid-19 depuis la fin du mois de janvier", s'indigne ce "vieux médecin" d'un village viticole qui a fait cette photo "sous le coup de la colère et de l'émotion". Depuis le début de la crise, le manque de protection pour les soignants (masques, gel hydroalcoolique, gants, surblouses...) est un problème lancinant, et de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer l'"imprévoyance" des autorités françaises.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos

> CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir le Covid-19