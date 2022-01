Un pass vaccinal dès lundi en France et des restrictions allégées: voici ce qui change

Le pass vaccinal, succédant au pass sanitaire pour les personnes d'au moins 16 ans, entrera en vigueur à partir de lundi "sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel" vendredi, a annoncé jeudi Jean Castex lors d'une conférence de presse.



Ce pass servira à accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels et aux transports publics interrégionaux. Son instauration, qui devrait permettre de "lever la plupart des restrictions prises" selon M. Castex, reste suspendue à une décision vendredi du Conseil constitutionnel, saisi par des députés et sénateurs de l'opposition.

Un allègement du protocole

Le Premier ministre Jean Castex "envisage" un allègement du protocole sanitaire pour les établissements scolaires au retour des vacances de février, a-t-il déclaré jeudi lors d'une conférence de presse.



"Nous pourrons envisager, au retour des vacances scolaires de février, un allégement du protocole" sanitaire au sein des écoles, en matière de port du masque ou de tests à réaliser, a indiqué le Premier ministre. La date de retour des vacances de la dernière zone est le 7 mars.



Réouverture des discothèques et retour des concerts debout



Les discothèques, qui étaient fermées depuis le 10 décembre car considérées comme propices aux contaminations par le Covid-19, pourront rouvrir le 16 février, et les concerts debout pourront reprendre à cette date, a annoncé jeudi soir le Premier ministre Jean Castex.



Le mercredi 16 février, la consommation debout sera également à nouveau possible dans les bars. Elle avait été interdite à compter du 3 janvier.



En outre, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, les cinémas et les transports.



Lieux confinés et souvent mal ventilés, les discothèques avaient pour leur part déjà été fermées pendant seize mois avant une réouverture sous conditions le 9 juillet 2021.



De nombreux pays européens avaient fait de même, mais les professionnels, bien qu'indemnisés par l'Etat, protestaient en rappelant qu'ils représentaient 30.000 emplois directs en France.



Olivier Véran, ministre de la Santé, a ajouté qu'à ce stade, le gouvernement ne prévoyait pas de rendre obligatoire la présentation d'un test négatif à l'entrée, en plus du pass vaccinal.



"La loi nous permet de le faire", a dit le ministre, "mais nous n'avons pas l'ambition de le faire".