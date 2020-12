Coronavirus en France: le couvre-feu ramené à 20 heures, excepté le soir du 24 décembre

La France va sortir prudemment du confinement le 15 décembre en supprimant les attestations de déplacement mais un couvre-feu sera appliqué tous les jours y compris le 31 décembre, et la réouverture très attendue des musées, cinémas et théâtres est repoussée de trois semaines, a annoncé jeudi le Premier ministre.

"L'amélioration de l'épidémie" de coronavirus "marque le pas depuis une semaine" en France et "la partie est loin d'être gagnée", a prévenu jeudi le Premier ministre français Jean Castex avant de détailler des renforcements du confinement et un assouplissement pour le réveillon de Noël. "Nous sommes sur une sorte de plateau", a souligné le Premier ministre, alors que quelque 14.000 contaminations ont été recensées jeudi. "Le nombre de nouvelles contaminations ne se réduit plus, et il tend même à légèrement réaugmenter depuis quelques jours", a encore relevé M. Castex lors d'une conférence de presse.

Un couvre-feu entrera en vigueur à partir du 15 décembre, mais débutera à 20h00, et non à 21h00 comme prévu jusqu'à présent en raison de la situation sanitaire. Ce couvre-feu s'appliquera aussi lors du réveillon du 31 décembre, contrairement à ce qu'avait envisagé initialement le gouvernement.

Le passage à l'An neuf: chez soi

Le réveillon du 31 décembre "concentre tous les ingrédients d'un rebond épidémique", et "si la circulation avait continué à se réduire fortement, nous aurions pu assumer ce risque, mais ce n'est pas le cas", a déclaré le chef du gouvernement, lors d'une conférence de presse. Il a appelé les Français, lors de ce réveillon de la Saint-Sylvestre, à "respecter la règle du couvre-feu, rester chez soi, donc, le 31 décembre", et ne pas être plus de 6 adultes ensemble.

Exception pour Noël

Les Français pourront se déplacer librement pour la soirée du 24 décembre, sans couvre-feu ce soir-là. Il est recommandé à nouveau de réunir pour Noël "pas plus de six adultes à la fois". "Nous autoriserons donc les déplacements pour la soirée du 24 décembre. Mais en vous rappelant la règle que je vous ai indiqué la semaine dernière: pas plus de six adultes à la fois", a déclaré le Premier ministre lors d'une conférence de presse. Il a aussi recommandé de "limiter (les) interactions au cours des 5 jours précédents" une rencontre avec une personne âgée ou vulnérable au coronavirus.

Pas de réouverture des cinémas, théâtres et musées

Les cinémas, théâtres et musées ne rouvriront pas le 15 décembre et resteront fermés trois semaines de plus, pour réduire le risque de propagation de l'épidémie de Covid-19, a annoncé le Premier ministre français. "Même si tous ces établissements disposent de protocoles sanitaires, la logique que nous devons suivre est d'éviter d'accroître les flux, les concentrations, les brassages de public", a déclaré le chef du gouvernement.



Cette mesure concerne aussi "l'accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos", a indiqué Jean Castex, alors que le 15 décembre devait marquer la réouverture des salles de sport pour les mineurs.



Emmanuel Macron avait fixé l'objectif de 5.000 nouveaux cas positifs de Covid-19 par jour comme condition pour ces réouvertures, un chiffre qui ne sera pas atteint le 15 décembre, le nombre s'élevant encore mercredi à environ 14.000.