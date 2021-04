Les restrictions en vigueur en France pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 seront levées progressivement en quatre étapes: le 3 mai, le 19 mai, le 9 juin et le 30 juin (voir le détail ci-dessous). Le calendrier a été publié jeudi par la presse quotidienne régionale, à laquelle Emmanuel Macron a accordé un entretien.

Accueil des touristes étrangers dès le 9 juin avec un "pass sanitaire"

L'une des mesures qui concerne le plus les Belges tombera le 9 juin. À cette date, les touristes étrangers pourront pénétrer sur le territoire français avec un "pass sanitaire". Il y a encore peu de détails sur ce document. Le président français a également parlé d'un "pass sanitaire" imposé aux Français lors des événements de plus de 1.000 personnes. Ce pass prendra alors la forme d'un test négatif de moins de 72 heures ou un certificat d'immunité. Reste à savoir si ce sont les mêmes conditions qui seront imposées aux touristes belges pour voyager en France.

3 mai: fin des restrictions de déplacements

- couvre-feu maintenu



- télétravail maintenu



- réouverture des collèges, mais en demi-jauge pour les 4e et les 3e



- réouverture des lycées en demi-jauge



- levée des restrictions pour les déplacements inter-régionaux



- fin de l'attestation de déplacement en journée

19 mai: commerces, terrasses, cinémas

- couvre-feu décalé à 21H00



- télétravail maintenu



- rassemblements de plus de 10 personnes interdits



- réouverture des commerces



- réouverture des terrasses (tables de 6 maximum)



- réouverture des lieux culturels (musées, cinémas, théâtres...)



- reprise des activités sportives de plein air et en intérieur (avec protocole)



- réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts accueillant des spectateurs (800 personnes en intérieur, 1.000 en extérieur)

9 juin: cafés-restaurants en intérieur

- couvre-feu décalé à 23H00



- télétravail assoupli



- réouverture des cafés et des restaurants en intérieur (tables de 6 maximum)



- réouverture des salles de sport (sports de contact en plein air, sans contact en intérieur)



- réouverture des salons et foires (jusqu'à 5.000 personnes, avec pass sanitaire)



- accueil jusqu'à 5.000 personnes dans les lieux culturels et établissements sportifs



- accueil des touristes étrangers (avec pass sanitaire)

30 juin: levée du couvre-feu

- maintien des gestes barrière et distanciation



- levée du couvre-feu



- événements extérieurs et intérieurs de plus de 1.000 personnes autorisés (avec pass sanitaire)



- levée des limites de jauge (selon situation locale) dans les établissements recevant du public



- limite possible de public selon l'événement et la situation sanitaire locale