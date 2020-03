Coronavirus - Famiris adapte ses services dès lundi

(Belga) La caisse d'allocations familiales à Bruxelles, Famiris, adapte ses services à partir de lundi à la suite des mesures prises par le conseil national de sécurité afin de ralentir la propagation du coronavirus (Covid-19).

Famiris demande aux personnes qui ont des questions concernant leur dossier de les formuler par téléphone via le numéro gratuit 0800/35.950 de 08h00 à 16h30 ou directement via le gestionnaire personnel de dossier. Les services peuvent également être contactées par courriel. Les bureaux seront ouverts au public de 10h00 à 15h00 pour uniquement répondre aux dossiers urgents qui réclament une présence physique. "Nous fournirons du savon à ces personnes afin qu'elles puissent se laver les mains à leur entrée. Elles pourront ensuite s'asseoir dans la salle d'attente où les distances seront respectées", indique Famiris. Le versement correct et rapide des allocations familiales reste la première priorité de Famiris, assure-t-on. (Belga)