Coronavirus - France: 5.400 nouveaux cas en 24 heures

(Belga) Plus de 5.400 nouveaux cas d'infection par le coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche Santé publique France, un chiffre proche de celui de la veille.

5.413 nouveaux cas ont été confirmés, selon le site internet de l'agence nationale de santé. La progression avait été plus forte mercredi et jeudi. Le taux de positivité des tests (nombre de personnes testées positives divisé par le nombre de personnes testées) continue de progresser, à 4,1% sur les sept derniers jours, contre 4% samedi et 3,6% mercredi. Le nombre de foyers d'infection en cours d'investigation a augmenté de 40 en 24 heures, à 346. Depuis le début de l'épidémie 30.606 personnes sont décédées en France, soit quatre de plus en 24 heures, dont 20.099 au sein des établissements hospitaliers et 10.507 (données de jeudi) en établissements sociaux et médico-sociaux. (Belga)