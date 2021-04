Coronavirus - France: décrue du nombre de patients en réanimation à 5.800

(Belga) Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation a poursuivi jeudi sa lente décrue amorcée il y a quelques jours, à environ 5.800, selon les chiffres de Santé publique France.

Les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) comptaient jeudi 5.804 patients, dont 392 admis ces dernières 24 heures, retrouvant ainsi leur niveau du 11 avril. Depuis un peu plus de deux semaines, le nombre de malades Covid-19 hospitalisés dans ces services est proche des 6.000 patients. Un chiffre en deçà du pic de la première vague en avril 2020 (autour de 7.000) mais supérieur à celui de la deuxième vague à l'automne (4.900). Il était de 5.053 le 31 mars, lors de l'allocution du président Emmanuel Macron annonçant des mesures de restriction supplémentaires. Le nombre de patients Covid à l'hôpital a lui aussi continué à reculer, à 29.487 contre 29.911 la veille, avec 1.711 nouvelles hospitalisations dans les dernières 24 heures. 321 malades du Covid sont morts à l'hôpital ces dernières 24 heures, portant le total des décès depuis le début de l'épidémie à 104.253. 26.538 nouveaux cas d'infection ont par ailleurs été enregistrés en 24 heures. Le taux de positivité, qui mesure la part des tests positifs, a reflué à 9,7%, contre 9,9% la veille, après plusieurs jours à 10%. Le président de la République a annoncé jeudi dans un entretien à plusieurs quotidiens le calendrier des prochaines étapes de la levée des mesures de restriction. Il a toutefois précisé que des "freins d'urgence" pour bloquer les réouvertures pourraient être activés dans certaines métropoles et départements "en fonction de trois critères: le taux d'incidence qui dépasserait à nouveau 400 infections pour 100.000 habitants, une augmentation très brutale de ce taux et une menace de saturation des services de réanimation". Par ailleurs, selon les chiffres de la vaccination diffusés jeudi soir par le ministère de la Santé, 15,2 millions de personnes ont reçu au moins une injection, dont 6,3 millions ont été complètement vaccinées avec deux doses (soit 9,3% de la population totale et 11,9% de la population majeure). "545.888 injections ont été réalisées au cours des dernières 24 heures, un record depuis le début de la campagne vaccinale", a tweeté jeudi le ministère de la Santé". (Belga)