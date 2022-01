Coronavirus - France: deux jours avant son entrée en vigueur, les opposants au pass vaccinal dans la rue

(Belga) Des opposants au pass vaccinal ont défilé dans les rues de plusieurs villes françaises samedi, deux jours avant son entrée en vigueur, réclamant la "liberté" et fustigeant "l'Apartheid" imposé selon eux entre vaccinés et non vaccinés.

A Paris, où quatre manifestations avaient été déclarées, des Gilets jaunes ont défilé dans la matinée, relayés dans l'après-midi par le mouvement Les Patriotes de Florian Philippot, qui a rassemblé une foule de tous âges, dont des parents accompagnés de leurs enfants. Le cortège de plusieurs centaines de personnes, pour la plupart non masquées, a défilé vers le ministère de la Santé, portant notamment des pancartes "Liberté", "Vérité" ou "Non à l'Apartheid", des drapeaux français ou arborant la Croix de Lorraine. "Pass vaccinal, résistance totale!" ou "Macron, on t'em...", scandaient les manifestants. D'autres manifestations ont eu lieu dans toute la France. Sept cents personnes se sont rassemblées à Aix-en-Provence, 950 à Montpellier et 1.200 à Marseille, selon les chiffres de la police. A Bordeaux, ils étaient 450 selon la police, deux fois moins que la semaine dernière. Les manifestants étaient également environ 300 à Lille, dont quelques dizaines de Gilets jaunes, derrière une banderole de tête disant "non à la dictature" et réclamant "une justice sociale, fiscale et écologique". "Finis les tests, finis les masques, on n'en veut plus!" pouvait-on entendre à Strasbourg, (600 participants selon la police). Le pass vaccinal sera déployé lundi en France. Il faudra alors pouvoir justifier pour les plus de 16 ans d'un statut vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, restaurants et bars, foires ou transports publics interrégionaux. Un test négatif ne suffira plus, sauf pour accéder aux établissements et services de santé. (Belga)