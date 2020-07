Coronavirus - France: "éviter par-dessus tout le reconfinement général", dit le Premier ministre

(Belga) "Ce qu'il faut éviter par-dessus tout, c'est le reconfinement général", une mesure qui serait "catastrophique" au niveau économique et social, a déclaré le Premier ministre français Jean Castex au quotidien Nice Matin, au sujet de l'épidémie de Covid-19.

"Nous savons maintenant ce que cela produit: une telle mesure brise la progression de l'épidémie, certes, mais au niveau économique et social, c'est catastrophique, y compris pour la santé psychologique de certains de nos concitoyens", a insisté le chef du gouvernement, dans un entretien publié par le quotidien régional sur son site internet. "La priorité, c'est encore et toujours la prévention", insiste Jean Castex, niant que ce terme de reconfinement soit "un mot tabou" et se voulant rassurant sur la propagation du virus. "Même si le nombre de cas repart à la hausse, les tests positifs restent dans des moyennes basses par rapport aux pays qui nous entourent. Et les hospitalisations restent à un niveau maîtrisé", insiste-t-il dans cet entretien accordé au cours d'un déplacement à Nice, dans le sud-est, axé sur le thème de l'insécurité. Si reconfinement il doit y avoir, "ce peut être des reconfinements très localisés", concède M. Castex : "Nous nous adapterons". "Pour lutter contre cette pandémie, il y a des choses simples à faire et à ne pas faire, qu'on appelle les gestes barrières, jusqu'au jour où un vaccin sera trouvé", conclut le Premier ministre. (Belga)