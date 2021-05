Coronavirus - France: la décrue des principaux indicateurs se poursuit lentement

(Belga) La décrue des principaux indicateurs du Covid-19 s'est poursuivie lentement vendredi en France, avec notamment 5.101 malades en soins critiques, selon les données de Santé publique France.

Le nombre de malades dans ces services, qui traitent les formes les plus graves du Covid-19, est en baisse assez régulière depuis un pic à 6.001 le 26 avril dernier. Il était de 5.231 jeudi. Cet indicateur, surveillé de très près par les autorités sanitaires, avait atteint un pic à environ 7.000 patients lors de la première vague du printemps 2020. Le chiffre des entrées quotidiennes s'est établi à 269 malades vendredi, contre 273 la veille. Le nombre total de personnes hospitalisées, avec 26.331 patients, est en baisse par rapport à la veille (26.985). Sur 24 heures, 1.140 personnes ont été admises dans les hôpitaux, contre 1.551 jeudi. Le nombre de patients emportés par la maladie en 24 heures est stable, avec 227 décès (contre 222 jeudi). Le Covid-19 a tué 106.130 personnes depuis le début de l'épidémie l'an dernier. Le nombre de contaminations reste élevé, avec 19.124 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. Le taux de positivité sur les sept derniers jours, qui mesure la proportion de cas positifs par rapport au nombre de personnes testées, est en baisse à 6,5% vendredi, contre 6,9% jeudi. La décrue des indicateurs se confirme quand on regarde les chiffres sur sept jours, qui donnent une tendance plus fiable. C'est le cas pour le nombre d'hospitalisations, avec 8.700 admissions sur une semaine. Ce nombre est en baisse régulière depuis le dernier pic de 14.715 admissions, enregistré le 13 avril dernier. Même scénario pour le nombre d'admissions en réanimation sur une semaine, qui est de 2.027 vendredi. Son dernier pic, avec 3.046 admissions remonte au 21 avril dernier. Sur le front de la vaccination, près de 17.500.000 personnes ont reçu au moins une dose et plus de 7.600.000 en ont reçu deux. (Belga)