Coronavirus - France: les hospitalisations stables, les contaminations en baisse

(Belga) Le nombre de personnes hospitalisées en France en raison du Covid-19 était stable samedi, toujours supérieur à 32.000, tandis que les contaminations enregistrées étaient en baisse sur une semaine, selon les chiffres publiés dans la soirée par les autorités sanitaires.

32.867 patients sont actuellement à l'hôpital avec un diagnostic Covid (dont 1.816 admissions ces dernières 24 heures) contre 32.988 vendredi et 31.282 il y a une semaine, selon Santé publique France. Les services de soins critiques comptaient pour leur part 3.606 patients (dont 225 admissions) contre 3.618 vendredi et 3.634 il y a une semaine. Le nombre de nouveaux cas s'établissait à 214.542 contre 241.049 la veille. En moyenne sur sept jours, 256.329 cas quotidiens ont été enregistrés, une nette baisse par rapport aux 345.491 enregistrés il y a une semaine, semblant confirmer que le pic des contaminations est passé. Par ailleurs, 54.083.440 personnes ont reçu au moins une injection (80,2% de la population totale) et 52.894.949 sont complètement vaccinées (78,5% de la population). Depuis le début de la campagne de rappel, 36.531.185 personnes ont reçu une dose de rappel. (Belga)