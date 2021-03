Coronavirus - France: nette hausse des admissions en réanimation, la région parisienne inquiète

(Belga) Le nombre de patients atteints du Covid-19 en service de réanimation en France a nettement augmenté lundi, la situation étant notamment redevenue critique en région parisienne où les hôpitaux ont reçu l'ordre de déprogrammer des interventions face à l'afflux de patients.

Les "réa", qui accueillent les cas les plus graves, comptaient 3.849 malades lundi, dont 381 arrivés lors des dernières 24 heures, selon les autorités sanitaires. Descendu sous la barre des 2.600 début janvier, cet indicateur n'a cessé de monter depuis et se situe désormais au niveau de fin novembre. La région parisienne est "dans une situation de tension très forte", déclaré à l'AFP le directeur général de l'Agence régionale de Santé (ARS), Aurélien Rousseau. Conséquence, l'ARS d'Ile-de-France a donné "l'ordre ferme" aux hôpitaux et cliniques de déprogrammer 40% de leurs activités médicales et chirurgicales les moins urgentes pour augmenter les capacités. "La situation est très préoccupante avec un variant anglais" du coronavirus, plus contagieux, "qui a pris le dessus et se propage beaucoup plus rapidement", a alerté sur la radio publique France Inter la bourgmestre de Paris Anne Hidalgo. Ces dernières 24 heures, 360 personnes sont mortes du Covid-19 en France, ce qui porte le nombre total de décès à près de 89.000 depuis le début de l'épidémie. La campagne de vaccination cible actuellement les résidents des maisons de retraite, les plus de 75 ans, les plus de 50 ans les plus fragiles et les professionnels de santé. Selon les chiffres des autorités sanitaires, 3,978 millions de personnes ont reçu au moins une dose du vaccin anti corona depuis le début des opérations, fin décembre, dont 1,989 million ont reçu deux doses.