Coronavirus - France: plus de 300 morts à l'hôpital en 24h et des admissions en réa en hausse mardi

Près de 3.600 personnes atteintes du Covid-19 étaient soignées en réanimation mardi soir, un chiffre en légère hausse par rapport à la veille, selon les dernières données de Santé publique France. Lors des 24 dernières heures, 301 personnes sont par ailleurs décédées à l'hôpital en France du Covid-19.

Avec 3.586 personnes soignées dans ces services, réservés aux cas les plus graves, dont 366 accueillis pendant les 24 dernières heures, contre 3.544 la veille, le niveau d'occupation est similaire à celui de début décembre, à la sortie de la deuxième vague épidémique du coronavirus. Mais ce niveau reste éloigné du pic de la 2e vague de l'automne (4.900) et, surtout, de la 1ère vague au printemps (7.000). Le total des personnes malades du Covid-19 hospitalisées atteint lui 25.263 mardi, en hausse par rapport à lundi (+1.705 personnes). Toujours en 24 heures, 301 personnes sont décédées du Covid-19 à l'hôpital, après 379 lundi, le chiffre le plus haut comptabilisé depuis sept jours. Au total, 87.246 personnes malades du Covid-19 sont décédées depuis le début de l'épidémie, il y a environ un an, en prenant également en compte la situation dans les Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ndlr). Toujours mardi soir, 22.857 cas positifs ont été comptabilisés par Santé publique France. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de tests positifs sur l'ensemble des tests, était à 7,3% comme la veille. Il s'élevait à 6% mi-février. Concernant la vaccination, 3.036.605 personnes avaient reçu au moins une injection lundi, selon l'agence sanitaire.