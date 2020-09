Coronavirus - France: près de 13.500 nouveaux cas positifs en 24h00

(Belga) La France a enregistré près de 13.500 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, un nombre équivalent à celui enregistré la veille, mais le taux de positivité a augmenté, pour la première fois depuis dix jours, selon les données publiées samedi par Santé publique France.

Le nombre de nouveaux cas positifs est de 13.498. Le taux de positivité (proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées) a progressé, pour la première fois depuis une dizaine de jours, à 5,6% (contre 5,4% la veille). Par ailleurs, 3.853 malades du Covid ont été hospitalisés sur les sept derniers jours -soit 227 de plus par rapport aux chiffres annoncés la veille--, dont 593 en réanimation, a indiqué le service public de santé. Sur les dernières 24 heures, 470 personnes ont été nouvellement hospitalisées et 73 personnes sont entrées en réanimation ou en service de soins intensifs, sur tout le territoire. Depuis le début de l'épidémie, au moins 31.274 décès liés au Covid ont été enregistrés en France, soit 26 de plus que la veille, dont 20.714 en milieu hospitalier. (Belga)