Coronavirus - France : près de 16.000 nouvelles contaminations en 24 heures

Près de 16.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans les dernières 24 heures en France, selon les données publiées dimanche par Santé publique France, un chiffre toujours loin de l'objectif du gouvernement de descendre à 5.000 cas par jour.

Le nombre de cas confirmés de Covid-19 a été de 15.944 dimanche, contre 20.177 samedi. Depuis mardi, le nombre moyen de contaminations est de 18.000 par jour. Cette donnée a beaucoup varié depuis la mi-décembre, oscillant entre 3.000 et plus de 25.000. Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19, poursuit son augmentation à 6,5% contre 6,3% samedi. Il était encore à 5,2% il y a une semaine. Le nombre de malades du Covid hospitalisés s'élève à 24.526 contre 24.240 samedi, avec 729 nouvelles hospitalisations en une journée. En réanimation, le nombre de malades est de 2.620 (+118 en 24h), contre 2.600 la veille. Les hôpitaux ont enregistré 151 nouveaux décès en 24 heures, contre 171 la veille, portant le bilan total de l'épidémie à 67.750 morts en France. Les deux prochaines semaines s'annoncent cruciales pour ces indicateurs, selon les experts qui craignent de probables retombées des fêtes de fin d'année. A cela, s'ajoutent les inquiétudes suscitées par la détection de cas liés au variant britannique au coronavirus, réputé plus contagieux. 23 départements de l'Est et du Sud-Est de la France sont depuis dimanche sous couvre-feu à partir de 18h00 pour tenter d'endiguer la reprise de l'épidémie sur le territoire.