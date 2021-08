Coronavirus - Hausse de 25% en trois semaines du nombre des Français hospitalisés

(Belga) Le nombre des malades du Covid hospitalisés en France ne cesse de s'accroître, avec près de 8.700 recensés dimanche, soit une hausse de 25% en trois semaines, selon les chiffres publiés par l'organisme Santé publique France.

Avec 498 nouvelles admissions en 24 heures, les hôpitaux accueillaient dimanche 8.685 patients, contre 6.922 le 17 juillet, quand le niveau le plus bas d'hospitalisations avait été constaté depuis le début de l'année. Avec 1.556 personnes enregistrées dans les services de soins critiques, le nombre des malades du Covid en état grave a augmenté en flèche (+81%) depuis le 21 juillet, le jour où ce nombre était le plus faible (859) depuis le début de l'année. Ces dernières 24 heures, 117 patients ont été admis en réanimation. Entre samedi et dimanche, 30 personnes sont mortes des suites du Covid à l'hôpital, selon l'agence sanitaire. Côté vaccination, 44.739.322 personnes ont reçu au moins une injection (soit 66,4% de la population totale) et 37.231.075 sont désormais complètement vaccinées (soit 55,2% de la population totale), a affirmé la Direction générale de la Santé. (Belga)