Coronavirus - L'Allemagne restreint les passages à la frontière française

(Belga) Un test, PCR ou antigénique, avec un prélèvement effectué depuis moins de 48 heures sera exigé sans aucune exception à partir de mardi à 00h00 pour pénétrer en Allemagne depuis la Moselle, a annoncé dimanche la préfecture de ce département français dans un communiqué.

A cette mesure s'ajoute une "obligation de déclaration électronique à chaque entrée sur le territoire allemand" ou, à défaut, sur papier libre, a précisé la préfecture. Ces mesures ont été prises quelques heures après la décision de Berlin de classer la Moselle en "zone à forte circulation" des variants sud-africain et brésilien du Covid-19. "Les frontaliers devront être en capacité de présenter une preuve papier ou électronique" en cas de contrôle en Allemagne, détaille la préfecture, invitant ceux qui travaillent en Allemagne "à s'adresser à leur employeur allemand pour qu'il fasse pratiquer le test" qu'ils pourront le cas échéant réaliser en France. Les élèves scolarisés en Allemagne doivent, eux, "se renseigner auprès de leur établissement", poursuit la préfecture. Quelque 16.000 travailleurs frontaliers mosellans sont concernés par ces mesures. La préfecture a également annoncé que "les entreprises publiques et privées de transports collectifs ne pourront plus franchir la frontière", bus et tram entre la Moselle et la Sarre étant "interrompus". Les modalités précises de mise en œuvre seront précisées ultérieurement, les discussions entre les autorités allemandes et françaises se poursuivant "afin que la vie quotidienne soit affectée le moins possible dans ce bassin frontalier étroitement interconnecté". D'ores et déjà, il a été "convenu que les contrôles de ces nouvelles mesures" ne doivent pas créer "d'attente aux points frontières". "Les autorités françaises et allemandes se sont accordées sur la nécessité d'éviter toute fermeture de la frontière et continueront à échanger dans les jours à venir pour évoquer tous les moyens possibles d'alléger ces restrictions", poursuit la préfecture. Pour l'entrée en France, spécifie-t-elle, les règles restent inchangées. "Les personnes qui résident à moins de 30 km de la frontière et entrent en France pour moins de 24 heures, les personnes qui franchissent régulièrement la frontière pour leur travail et les chauffeurs routiers devront toujours présenter un document justifiant leur passage mais sont dispensés de l'obligation de test PCR de moins de 72 heures", rappelle la préfecture. (Belga)