Coronavirus: l'avion rentre une minute trop tard de France, les 158 passagers en quarantaine

Les 158 passagers d'un vol entre Nice (sud de la France) et Oslo de la compagnie scandinave SAS vont devoir observer une quarantaine de dix jours, leur avion s'étant posé à la minute même où la Norvège basculait la France en "zone rouge", a annoncé samedi un ministère norvégien.



Selon les pointages de l'aéroport d'Oslo et de SAS, le vol SK4700 s'est posé à minuit pile. Selon le site spécialisé, FlightRadar24, le Boeing 737 de SAS a posé ses roues sur le tarmac d'Oslo à minuit une (22H01 GMT), avec neuf minutes d'avance sur l'horaire. "Le passage en zone rouge était à partir de minuit inclus, donc minuit pile ou minuit une, ils doivent faire une quarantaine", a expliqué à l'AFP Elisabeth Johansen, une conseillère du ministère norvégien de la Santé. Les passagers pourront faire leur quarantaine chez eux et ne doivent pas rester dans des hôtels à l'aéroport, a-t-elle précisé. Les autorités ont mis plusieurs heures avant de trancher. Selon le quotidien norvégien Dagbladet, les passagers avaient applaudi lorsque le pilote leur a annoncé qu'il s'était posé à minuit. La Norvège avait annoncé jeudi qu'elle repassait en "zone rouge" la France, ainsi que la Suisse, Monaco et la Republique Tchèque. Du fait d'une résurgence du Covid-19, les quatre pays ont franchi à nouveau le seuil de 20 nouveaux cas par 100.000 habitants au cours des 14 derniers jours, niveau que s'est fixé Oslo pour instaurer des quarantaines. Si elle reste à des niveaux faibles, la Norvège fait également face à une remontée des cas, avec un taux d'incidence de 7 nouveaux cas pour 100.000 ces deux dernières semaines, soit un triplement, selon les données de l'OMS Europe.