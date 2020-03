Coronavirus - La Citadelle de Namur illuminée pour célébrer et soutenir la Francophonie

(Belga) La Citadelle de Namur s'est habillée d'un éclairage spécifique vendredi soir afin de célébrer les 50 ans de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

De très nombreux événements marquent cet anniversaire à travers le monde, notamment ce 20 mars, journée internationale de la Francophonie. Chaque ville était invitée à éclairer un monument aux couleurs de l'organisation, à savoir le jaune, le vert, le bleu, le violet et le rouge. Malgré le confinement lié au Covid-19, la Ville de Namur a décidé de maintenir cette opération en illuminant la Citadelle. Il a toutefois été indiqué que les rassemblements et les badauds étaient interdits. Parallèlement, les riverains de la Citadelle ont été invités à publier des photos "prises de leur fenêtre" sur les réseaux sociaux. Une forme de "message de solidarité et d'optimisme destiné à tout l'espace francophone", ont précisé les autorités. Le drapeau de la Francophonie trônera également devant l'hôtel de ville jusqu'au 31 décembre.