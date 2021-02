Coronavirus - La France a franchi la barre des 80.000 morts

(Belga) La France a franchi mardi la barre des 80.000 morts liés au Covid-19, avec plus de 700 nouveaux décès à l'hôpital ainsi que dans les Ehpad, selon les données officielles publiées sur le site du gouvernement.

Entre lundi et mardi, 439 malades du Covid-19 sont décédés à l'hôpital, selon l'agence sanitaire Santé publique France qui publie elle aussi chaque soir des données liées à l'évolution de la maladie. Au moins 3,3 millions de cas de contaminations ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie, dont environ 18.000 dans les dernières 24 heures. Le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 reste élevé, avec un total de 27.634, dont 1.931 hospitalisations en 24 heures, contre 1.893 lundi, selon les chiffres de Santé publique France. Au moins 334 personnes ont été nouvellement admises en réanimation, contre 356 la veille. D'après les chiffres officiels, plus de 2,353 millions vaccinations ont été réalisées en France depuis le début de la campagne fin décembre: 1,9 million ont reçu une première dose (3,1% de la population) et 366.733 ont reçu la deuxième. (Belga)