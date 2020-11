Coronavirus - La France compte "le plus grand nombre de cas" en Europe

(Belga) La France est "le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de cas" de contaminations par le nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie, a déclaré jeudi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon.

Le pays a comptabilisé 1,6 million de cas sur "plus de huit millions de personnes touchées" sur le continent, a-t-il détaillé au cours d'une conférence de presse au ministère de la Santé. Constatant que la deuxième vague "est brutale et se propage rapidement", il a annoncé que plus de 58.000 nouvelles contaminations avaient été enregistrées au cours des dernières 24 heures, un nouveau record depuis le lancement des tests de dépistage à grande échelle. "58.046 personnes ont reçu hier un résultat positif", a-t-il indiqué. Cette tendance laisse prévoir une pression accrue sur le système hospitalier: "si l'incidence augmente, mécaniquement les admissions vont augmenter quelques jours après". "En 24 heures nous avons accueilli dans nos hôpitaux près de 3.000 nouveaux malades de la Covid. 447 ont été admis en réanimation", a ajouté Jérôme Salomon, rappelant que "un patient sur quatre qui arrive en réanimation ne survivra pas quelques semaines plus tard". (Belga)