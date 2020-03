Coronavirus: le témoignage de cette caissière a ému toute la France, Emmanuel Macron lui adresse un message (vidéo)

Emmanuel Macron a retweeté mercredi matin le témoignage d'une caissière de grande surface très émue de la reconnaissance du public, pour lui dire "merci" et promettre de fournir masques et gel hydroalcoolique.



"Merci Madame. C'est grâce à vous et vos collègues que nous pouvons, tous ensemble, lutter contre le COVID-19. Pour assurer votre sécurité, le pays s'engage dans un effort sans précédent pour produire masques et gels", a commenté dans son tweet le chef de l'Etat, qui depuis quelques jours relaie sur son compte des publications d'anonymes pour montrer la solidarité du pays.



Dimanche soir, il avait retweeté, sans commentaire, une vidéo virale qui montrait les applaudissements au balcon "pour le personnel hospitalier mais aussi pour les livreurs, boulangers et tout ceux qui maintiennent le pays en vie".



Le chef de l'Etat a multiplié les déplacements ces derniers jours pour se montrer sur le terrain face aux acteurs qui luttent contre l'épidémie, en se rendant vendredi à l'institut Pasteur auprès des chercheurs puis lundi dans un hôtel réquisitionné pour les SDF.



Il est attendu mercredi après-midi dans l'hôpital de campagne qui a été installé près de Mulhouse pour soulager les hôpitaux débordés par la flambée de l'épidémie dans le Grand Est.

