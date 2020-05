Coronavirus: les Belges pourront-ils passer leurs vacances en France? Le ministre français de la Santé émet des doutes

Le ministre français de la Santé Olivier Véran a émis des doutes jeudi soir sur la possibilité de voir les touristes étrangers affluer en masse en France durant l'été prochain en raison de la pandémie de coronavirus. "Je ne suis pas sûr que cela soit raisonnable de l'anticiper, de l'envisager", a-t-il confié, interrogé sur la chaîne d'information LCI. Il s'attend à avoir une vue plus claire sur cette question d'ici la fin mai-début juin.



"J'ai quelques doutes quant à la capacité des Européens à quitter en nombre leurs pays pour aller dans un autre pays voisin", a-t-il dit. Si les frontières françaises et celle de l'espace Schengen sont ouvertes, ce n'est pas le cas de celles se trouvant à l'extérieur de cet espace Schengen, a rappelé Olivier Véran.

Interrogé sur la possibilité de voir des touristes allemands, néerlandais ou anglais affluer vers l'Hexagone cet été, il s'est montré circonspect. "Je ne suis pas sûr qu'il faille s'attendre à ce qu'il y ait des transferts massifs de population au cours du mois de juillet ou du mois d'août à travers les Etats", a-t-il répondu. Le ministre appelle à rester humble et modeste face à un virus "aux multiples facettes qui nous a trompés plusieurs fois". Il a souligné ne pas avoir de réponse définitive mais espère avoir une vue plus claire sur la question d'ici trois-quatre semaines. "Dès qu'on pourra faire repartir la machine touristique, dès que l'on pourra rendre aux Français l'été auquel ils aspirent légitimement, nous le ferons", a assuré Olivier Véran, disant être conscient que le secteur du tourisme est fort touché par la crise actuelle et que la population souhaite avoir des perspectives en vue des grandes vacances. "Mais nous le ferons quand ça ne les mettra pas en danger", a-t-il insisté.

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : les dernières infos