Coronavirus: "Les salles de cinéma rouvrent en France, des Belges ont déjà acheté leurs tickets"

La France rouvre aussi ces salles de cinéma ce mercredi 19 mai avec trois semaines d'avance sur la Belgique. Notre journaliste Michael Menten a assisté à la première séance de cinéma à Valenciennes, dans le Nord de la France. Il nous confiait que des Belges avaient déjà réservé leur place pour ce soir.

"Le directeur nous l'assure. Cet après-midi et surtout ce soir, la plupart des salles sont déjà complètes. 600 places ont déjà été vendues rien que pour la soirée. Cela fait 300 jours que les cinémas étaient fermés en France. Ici à Valenciennes, la direction nous dit que de nombreux Belges ont déjà réservé des tickets pour ce soir et les prochains jours. Il faut dire que la France rouvre trois semaines avant nous", détaille Michael Menten.

"Seuls 35% des sièges dans les salles peuvent être occupés, cela équivaut à un siège sur trois."

Et de préciser que pour voir un film au cinéma, il faut suivre un protocole strict: "Le port du masque reste obligatoire pendant toute la séance et a priori, il est interdit de manger et de boire pendant le film."