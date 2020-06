Coronavirus - Moins de 10 décès en France en 24 heures

(Belga) La France a enregistré moins de 10 nouveaux décès en 24 heures dus au Covid-19, a annoncé dimanche le ministère de la Santé, quelques heures après que le président Emmanuel Macron s'est félicité d'une "première victoire contre le virus".

Neuf nouveaux décès ont été enregistrés à l'hôpital en 24 heures, soit le chiffre le plus faible depuis le début des bilans quotidiens mi-mars, portant le bilan total à 29.407 morts depuis le début de l'épidémie, selon les derniers chiffres mis à jour sur le site du ministère de la Santé. Le nombre de cas graves du Covid-19 nécessitant une hospitalisation en réanimation continue de baisser, avec 869 malades, soit 2 de moins que la veille. Ces données confirment la courbe descendante pour les cas les plus sévères depuis le pic atteint début avril (avec plus de 7.000 malades alors en réanimation en raison du coronavirus). Au total, 10.881 personnes sont hospitalisées pour une infection Covid-19, soit 28 personnes de moins que la veille. Les données des décès en établissements sociaux et médico-sociaux (10.384 à ce jour) seront actualisées mardi. Dans un discours très attendu dimanche soir, M. Macron a proclamé un quasi retour à la normale en France après trois mois bouleversés par l'épidémie de coronavirus. (Belga)