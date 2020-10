Coronavirus - Près de 17.000 nouveaux cas en France en 24 heures

(Belga) Près de 17.000 cas de Covid-19 ont été détectés en 24 heures en France, un record depuis l'utilisation de tests à grande échelle, selon les chiffres officiels publiés samedi.

Le nombre exact des nouvelles contaminations est de 16.972, d'après les données de l'agence sanitaire Santé publique France. Pour retrouver un nombre comparable, il faut remonter au 24 septembre, avec un peu plus de 16.000 cas. Le taux de positivité des tests (proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées) continue sa progression régulière et s'approche des 8% (7,9%), contre 4,5% environ il y a un mois. En outre, 32.198 personnes sont mortes des suites du Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire en février-mars, soit 49 nouveaux décès en 24 heures. Dans toute la France, 1.289 malades du Covid sont actuellement hospitalisés en réanimation, c'est-à-dire dans un état grave, soit 13 de plus que la veille. La capacité nationale de lits de réanimation est d'environ 5.000. Au total, 6.740 personnes sont actuellement hospitalisées pour avoir contracté le Covid-19. Sur les sept derniers jours, 4.087 nouvelles hospitalisations ont été comptabilisées (dont 849 en réanimation). Enfin, 1.294 foyers de contamination sont en cours d'investigation. Face à la recrudescence de l'épidémie, Paris et plusieurs autres métropoles risquent de connaître le même sort que Marseille et de basculer dès lundi en zone d'alerte maximale, synonyme de restrictions radicales, même si le gouvernement leur a accordé un sursis jeudi. (Belga)