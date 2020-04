Coronavirus: bientôt un "masque grand public" pour chaque Français

Lorsque le confinement destiné à lutter contre l'épidémie de coronavirus commencera à être allégé, le 11 mai, la France pourra "tester toute personne présentant des symptômes" et chaque Français devra pouvoir se procurer "un masque grand public", a annoncé lundi le président Emmanuel Macron.



A cette date, jusqu'à laquelle le confinement "strict" est prolongé, "nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes", a affirmé le chef de l'Etat.



"Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un symptôme doit pouvoir être testée. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être mises en quarantaine, prises en charge et suivies par un médecin", a-t-il ajouté.



En outre, à partir du 11 mai, en "lien avec les maires, l'Etat devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public" pour se protéger et protéger les autres contre le coronavirus, a poursuivi le président de la République.



"Pour les professions les plus exposées et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourrait devenir systématique", a-t-il précisé.



Il faudra bien sûr "continuer à appliquer" les "gestes barrière" (lavage des mains, distanciation sociale, etc.), a-t-il insisté.

