Coronavirus: un passager du vol de rapatriement français présente des "symptômes" du virus

Un passager se trouvant dans l'avion en provenance de Wuhan (Chine) "présente des symptômes" du coronavirus et a été transféré dès l'atterrissage de l'appareil à l'hôpital de la Timone à Marseille, a annoncé vendredi la ministre de la Santé Agnès Buzyn.



"Cette personne a été directement transférée à l'hôpital de la Timone et elle sera testée évidemment", a précisé la ministre lors d'une conférence de presse à l'aéroport de Marignane (Bouches-du-Rhône). En début d'après-midi, Mme Buzyn a accueilli les 180 passagers en provenance de Wuhan sur la base militaire d'Istres.

Ils sont heureux de retrouver le sol français

"Nos concitoyens sont arrivés sur le sol français, c'est un soulagement pour nous et eux. Ils sont heureux de retrouver le sol français, ils se sentent en sécurité je pense", a indiqué la ministre à la presse.



Mme Buzyn a précisé que les passagers, qui vont être confinés dans un centre de vacances à Carry-le-Rouet, en bord de mer, ont signé "un accord qui leur stipule qu'ils n'ont pas le droit de quitter le centre pendant 14 jours".



"Quatorze jours est le stade ultime de la période d'incubation de la maladie", a-t-elle ajouté. "Je suis venue leur expliquer comment on allait les surveiller, le fait qu'ils vont devoir porter un masque en dehors de leur chambre", a ajouté la ministre, précisant qu'ils seraient surveillés "deux fois par jour cliniquement avec prise de température".

Un deuxième avion doit ramener de Wuhan d'autres Français



Un deuxième avion, un A380, doit ramener de Wuhan d'autres Français, s'il y en a qui ont "des regrets" de ne pas avoir pris le premier vol, "et des ressortissants de l'Union européenne, voire au-delà", a indiqué Mme Buzyn.



A Carry-le-Rouet, une réunion d'informations doit avoir lieu vendredi à 18H00 pour tous les habitants qui souhaiteraient des précisions. "Les habitants n'ont rien à craindre évidemment", a rassuré la ministre, ajoutant que le virus "se transmettait par les postillons, à une distance courte, de 2 à 3 mètres".



Pour l'heure, environ 8.900 cas d'infection à ce nouveau virus ont été détectés en Chine continentale (hors Hong Kong) et 213 patients en sont morts. Une centaine de malades ont été répertoriés dans une vingtaine d'autres pays, dont six en France, mais aucun patient n'est mort hors de Chine.