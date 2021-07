Corps décapité en France: le suspect, connu pour des troubles psychiatriques, a été abattu

Un corps décapité, potentiellement celui d'un mineur de 13 ans, a été découvert dimanche soir à Tarascon (Bouches-du-Rhône), et l'auteur présumé de cet homicide a été tué dans la nuit par un policier dans cette même ville, a-t-on appris lundi auprès du parquet.



Le corps décapité et la tête de la victime ont été découverts vers 23H30 dimanche soir dans un appartement de Tarascon, a précisé à l'AFP Laurent Gumbau, le procureur de la République de cette ville de 15.000 habitants sur les bords du Rhône.



"C'est dans le cadre de la disparition de ce mineur de son foyer marseillais, quelques jours auparavant, que les enquêteurs ont été amenés à s'intéresser à cet appartement", a-t-il souligné.



"Le corps retrouvé peut correspondre à celui de ce mineur", a ajouté M. Gumbau, en soulignant que si des "traces d'érosion" --lambeaux de chair arrachés-- ont été constatées sur le cadavre, notamment au niveau d'une épaule, il est "impossible dans l'état actuel des faits de confirmer l'hypothèse de l'anthropophagie".



Après avoir pris la fuite par les toits, selon le témoignage du voisinage, le locataire de l'appartement, un homme de 32 ans "connu pour des troubles psychiatriques" et déjà condamné pour des faits de violence, a été repéré dans Tarascon trois heures plus tard et touché par le tir d'un policier, un adjoint de sécurité.



A priori atteint d'une seule balle, cet homme, "auteur putatif" de l'homicide sur la personne retrouvée dans son appartement, a succombé à sa blessure vers 03H30 du matin lundi, a précisé le procureur de Tarascon, en soulignant qu'"a priori il n'était pas armé" quand il a été visé.



Dans l'attente de l'autopsie des deux corps, un lien formel ne peut pas encore être établi entre la victime retrouvée dans l'appartement de Tarascon et le locataire de celui-ci, a insisté M. Gumbau.



L'enquête a été confiée à la police judiciaire et l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie à la suite du tir mortel du policier.