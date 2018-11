Coup de théâtre à Forest: les Verts et le PS s'accordent pour gérer ensemble la commune

(Belga) Coup de théâtre à Forest: les Verts et le PS de Forest ont annoncé lundi soir "un accord pour une commune verte et solidaire", préfigurant une majorité à deux. Stéphane Roberti (Ecolo) sera le nouveau bourgmestre.

Au soir du 14 octobre dernier, les électeurs avaient envoyé un signal rendant possible la reconduction de la majorité PS - ECOLO qui dirige Forest depuis 2006 (ndlr: avec DéFI lors de la législature sortante) en confortant significativement la composante écologiste, désormais premier parti de la commune. Mais un accord n'avait pu être trouvé entre ces deux partis. Des discussions pour un accord de majorité ont, alors, débuté avec trois et ensuite quatre partis: ECOLO/Groen, MR, le cdH et, par la suite, DéFI. Cette alliance permettait une majorité (24 sur 37) "sans aucun doute confortable mais nécessitant un projet commun aux quatre partis", ont souligné lundi soir les futurs partenaires écologistes et socialistes. (Belga)