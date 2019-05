Coup de théâtre: la justice ordonne la REPRISE du traitement de Vincent Lambert (dans un état végétatif depuis 2008)

"On a gagné, c’est une remontada !" Ce sont les mots de l’avocat des parents de Vincent Lambert hier soir qui réclamaient le maintien du traitement de leur fils paraplégique, en état végétatif depuis 2008. Alors que toute la presse annonçait l’arrêt des traitements, la cour d’appel de Paris a ordonné hier soir de le maintenir en vie jusqu’à ce qu’un comité de l’ONU se penche sur le fond du dossier.

Alors même que les soins qui maintenaient en vie Vincent Lambert avaient été interrompus lundi matin, la justice française a créé une immense surprise en ordonnant dans la soirée la reprise des traitements pour ce paraplégique, en état végétatif depuis plus de dix ans. La mère du patient, Viviane Lambert, 73 ans, opposée à l'arrêt des soins, a déclaré à l'AFP: "On était en train d'éliminer Vincent! C'est une très grande victoire! Ils vont le réalimenter et lui redonner à boire. Pour une fois, je suis fière de la justice". "C'est vraiment du sadisme pur de la part du système médico-judiciaire", a réagi à l'inverse François Lambert, le neveu du patient.

Le sort de Vincent Lambert, 42 ans, en état végétatif depuis un accident de la route en 2008, déchire la famille comme il divise la société française: ses proches sont séparés en deux camps, avec notamment d'un côté ses parents, et de l'autre son épouse Rachel et son neveu François, qui entendent mettre fin à un "acharnement thérapeutique". Le pape François lui-même est intervenu lundi, appelant dans un tweet à "protéger la vie du début à la fin naturelle" et à prier pour "ceux qui vivent dans un état de grave handicap". Mais le président Emmanuel Macron, pressé depuis deux jours par les opposants à l'interruption des soins, a refusé sur Facebook de "s'immiscer" dans une "décision qui relève de l'appréciation des médecins et qui est en conformité avec nos lois".

Saisie par les parents de Vincent Lambert, la cour d'appel de Paris a ordonné que les traitements reprennent jusqu'à ce que le Comité international des droits des personnes handicapées de l'ONU se prononce sur le fond du dossier. Le CDPH, ce comité onusien, avait demandé à la France de surseoir à l'arrêt des traitements dans l'attente d'un examen du dossier sur le fond. Alors que la France martelait que la suspension de l'arrêt des traitements préconisée par le CDPH "est dépourvue de caractère contraignant", la cour d'appel a jugé qu'"indépendamment du caractère obligatoire ou contraignant de la mesure de suspension demandée par le Comité, l'Etat français s'est engagé à respecter ce pacte international".

Dans la manifestation parisienne qui a réuni plusieurs centaines de personnes réclamant "la vie pour Vincent", une énorme clameur a retenti lorsque l'un des avocats de ses parents, Jérôme Triomphe, a annoncé leur victoire à la foule, a constaté un journaliste de l'AFP. "On a gagné! Vincent doit vivre, Vincent vivra!", a-t-il crié.

La mère et le père, catholiques traditionalistes, se sont battus contre l'arrêt des soins, en multipliant les recours contre ce qu'ils ont qualifié de "folie".

François Lambert, Rachel, la femme du patient, et cinq frères et soeurs affirment, eux, que Vincent Lambert aurait préféré mourir plutôt que de vivre dans cet état. Il n'avait pas laissé de directives anticipées, mais sa femme est sa tutrice légale. Un peu plus tôt lundi, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) avait rejeté la requête des parents, faute "d'élément nouveau".

L'interruption des traitements qui visaient à maintenir en vie Vincent Lambert avait débuté lundi matin. C'est dans un mail adressé lundi matin à la famille que le chef du service de soins palliatifs de l'hôpital Sébastopol de Reims (nord-est) a annoncé "l'arrêt des traitements". De sources médicales, le patient était susceptible de mourir quelques jours, voire deux à trois semaines plus tard. Le médecin a dit "espérer pour M. Vincent Lambert que chacun saura ouvrir une parenthèse et se rassembler, auprès de lui, afin que ces moments soient le plus paisibles, intimes et personnels".

Validée fin avril par le tribunal administratif suprême, le Conseil d'Etat, l'interruption des soins prévoit l'arrêt des machines à hydrater et alimenter, une sédation "contrôlée, profonde et continue", ainsi qu'une prise d'analgésiques "par précaution". Dans une tribune publiée lundi par le quotidien Le Monde, des médecins spécialistes des soins palliatifs ont dénoncé "l'amalgame (...) injustifié, erroné et délétère" entretenu selon eux entre décision d'arrêt des traitements et euthanasie. Dans une tribune distincte parue dans le même journal, d'autres médecins, dont deux proches des parents de Vincent Lambert, réaffirment à l'inverse que selon eux le patient "n'est pas en fin de vie" et que l'arrêt des traitements ne se justifie pas.