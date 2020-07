Coup de tonnerre en France: démission du gouvernement d'Edouard Philippe

Edouard Philippe a remis ce vendredi matin la démission de son gouvernement à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé l'Elysée qui ajoute qu'un "nouveau Premier ministre sera nommé dans les prochaines heures".

Le Premier ministre français Edouard Philippe a remis ce vendredi matin la démission de son gouvernement au président de la République Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé l'Elysée, sans annoncer si le Premier ministre sera reconduit ou remplacé à Matignon. "Un nouveau Premier ministre sera nommé dans les prochaines heures", a encore dit L'Elysée.



"M. Edouard Philippe a remis ce jour la démission du gouvernement au Président de la République, qui l'a acceptée. Il assure, avec les membres du gouvernement, le traitement des affaires courantes jusqu'à la nomination du nouveau gouvernement", indique un court communiqué de la présidence.

En conséquences, le Conseil des ministres, prévu ce vendredi matin, ne se tiendra pas. La composition du nouveau gouvernement devrait être connue avant mercredi, date du prochain conseil des ministres, selon son entourage.



Toute activité ministérielle a aussitôt été interrompue. A l'Assemblée, où était examiné le troisième projet de budget rectifié, la séance a été suspendue. Du fait de la démission du gouvernement, "nous allons interrompre nos travaux", a indiqué le président de séance Hugues Renson (LREM), alors que le secrétaire d'Etat Cédric O était présent.

Au total 17 ministres ont quitté le gouvernement



Emmanuel Macron avait réaffirmé en avril vouloir "se réinventer" mais sans "renier" les reformes du début du quinquennat, laissant planer le doute sur le maintien ou non d'Edouard Philippe, son Premier ministre depuis le début du quinquennat. "Le cap sur lequel je me suis engagé en 2017 reste vrai", a-t-il réaffirmé jeudi dans une interview.



Depuis le début du quinquennat, Edouard Philippe a toujours été reconduit mais au total 17 ministres ont quitté le gouvernement, dont 13 démissionnaires, la dernière en date était Agnès Buzyn.



Avec ou sans Edouard Philippe, le prochain gouvernement sera chargé d'appliquer le "nouveau chemin" qu'Emmanuel Macron a commencé à dessiner, avec une priorité sur la politique de santé, le grand âge et un plan pour la jeunesse.



Un changement qui s'annonce dans la continuité avec notamment la remise en chantier de la réforme des retraites.