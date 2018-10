Cour suprême: les républicains veulent confirmer le juge Kavanaugh samedi

(Belga) Les sénateurs républicains, confortés par une enquête du FBI selon eux pas concluante sur le juge Brett Kavanaugh, accusé d'abus sexuels, ont exprimé jeudi leur intention de tenir samedi le vote de confirmation du candidat de Donald Trump à la Cour suprême.

"Le juge Kavanaugh devrait être confirmé samedi", a déclaré aux journalistes le chef de la commission des affaires judiciaires du Sénat, le républicain Chuck Grassley. "Espérons que dans 48 heures nous aurons un nouvel arrivant à la Cour suprême", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. Ni le Sénat, ni le FBI n'ont trouvé d'éléments pour confirmer les accusations portées contre le magistrat, a redit le sénateur Orrin Hatch. Et d'enfoncer le clou: "Il faut le confirmer tout de suite". Une universitaire de 51 ans, Christine Blasey Ford, a accusé le juge d'avoir tenté de la violer lors d'une soirée arrosée entre adolescents en 1982, ce que le magistrat nie farouchement. Après les avoir entendus jeudi dernier, le Sénat avait, sous la pression d'un élu républicain hésitant, demandé au FBI de mener un complément d'enquête. La police fédérale a rendu mercredi soir son rapport confidentiel, que les sénateurs ont consulté jeudi matin. Les républicains ont immédiatement fait savoir que le rapport ne comportait "rien" de nouveau. Les démocrates ont dénoncé une enquête tronquée et ont accusé la Maison Blanche d'avoir limité sa portée. Le FBI "a suivi toutes les pistes", a rétorqué John Cornyn, le numéro deux des sénateurs républicains. "Il ne s'agit que de gagner du temps, pas de découvrir la vérité", a-t-il asséné. "Je pense que nous avons fait de notre mieux dans les circonstances pour traiter chacun avec équité, et maintenant, il est temps de voter", a-t-il encore dit. Un premier vote procédural est prévu vendredi matin au Sénat. Il devrait donc être suivi du vote final samedi. Le Sénat est selon la Constitution chargé de donner son feu vert pour les candidats à un poste à vie à la Cour suprême. Les républicains y détiennent actuellement une courte majorité (51 sièges sur 100) mais trois de leurs élus ont réservé leur opinion. (Belga)