Course à l'Élysée: Macron devance Le Pen selon un sondage

Le président sortant Emmanuel Macron l'emporterait au second tour de la présidentielle face à Marine Le Pen, avec un score de 54% contre 46% pour la candidate du RN, selon un sondage BVA pour RTL et Orange publié vendredi.



Emmanuel Macron gagne ainsi un point au détriment de sa rivale d'extrême droite, par rapport au sondage réalisé par le même institut une semaine plus tôt, avant le premier tour.



Il y a cinq ans, Emmanuel Macron s'était imposé par 66,1% des voix contre 33,9% pour Marine Le Pen.



Selon ce sondage, à neuf jours du second tour, la "participation moyenne" envisagée serait de 73%, soit un niveau très proche de celle du 1er tour (73,7%).

Les électeurs de Mélenchon prisés



D'après BVA, Emmanuel Macron bénéficie d'un "meilleur report" de voix, notamment dans l'électorat très convoité de Jean-Luc Mélenchon (LFI). "Une majorité d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon pensent soit s'abstenir (30%), soit voter blanc (22%). Mais, quand ils vont voter, ils sont nettement plus nombreux à envisager de voter pour Emmanuel Macron (30%) que pour Marine Le Pen (18%)", indique l'institut.



Emmanuel Macron est donné largement en tête chez les 70 ans et plus (70% contre 30% pour Marine Le Pen), mais devancé par la candidate du RN dans la marge d'erreur chez les 35 à 49 ans (49% pour le président sortant contre 51% pour la candidate du RN). Le sondage a été réalisé du 13 au 14 avril, auprès d'un échantillon de 1.502 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d'un échantillon représentatif de 1.567 Français âgés de 18 ans et plus. La marge d'erreur varie entre 1,4% et 3,1%, selon le score visé.



Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.