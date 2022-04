En vue du second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen dévoile une nouvelle affiche de campagne

Marine Le Pen, en campagne de second tour à la présidentielle face à Emmanuel Macron, a rendu publique mardi une nouvelle affiche très sobre la montrant assise les mains posées sur un bureau comme son adversaire, où on peut lire "pour tous les Français".



Devant un mur tout blanc où on aperçoit quelques minces moulures, la candidate du Rassemblement national pose tout sourire, vêtue d'un costume sombre, sans objet ou fenêtre derrière elle.



La prétendante d'extrême droite à l'Elysée est "dans la fonction, pas dans la fiction, sans tous les symboles un peu pipeau autour", a commenté son entourage auprès de BFMTV, qui a dévoilé cette affiche.



Il s'agit d'un "clin d'oeil à la photo officielle" du président de la République actuel. Marine Le Pen est "prête à prendre sa place et prête en termes de programme", a expliqué à l'AFP un proche de la candidate.



Par ce slogan, la candidate veut dire "qu'elle se met au service de tous les Français" au nom de "l'union nationale", ajoute-t-on de même source. "La sobriété de l'affiche, c'est pour un quinquennat qui sera au service des Français, pas pour se servir". La même photo sera imprimée sur les professions de foi que recevront chez eux les électeurs.



Elle rappelle le portrait officiel d'Emmanuel Macron les mains posées sur son bureau, devant une fenêtre donnant sur les jardins de l'Elysée, encadré par les drapeaux français et européen.



Marine Le Pen souhaite pour sa part, si elle est élue, enlever le drapeau de l'Union européenne sur sa photo officielle, comme sur les frontons des écoles. Elle avait expliqué qu'elle n'avait "pas vocation à être le gouverneur d'une région européenne".



"Rassembler les Français, aider les plus fragiles, assumer qui nous sommes. Au revoir Jupiter, bonjour Marine", a commenté, en publiant cette affiche, Laurent Jacobelli, porte-parole, sur son compte Twitter. "Parce que notre pays mérite l'unité, le respect, la concorde", a aussi écrit le député Sébastien Chenu, également porte-parole.