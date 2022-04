Courses à l'Élysée: voici les trois scénarios les plus probables

Trois candidats sont en tête dans les sondages : Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Quels sont les scénarios possibles ? Un duel entre Macron et Le Pen est-il le plus probable ? Ou risque-t-on finalement d'avoir des surprises ? Notre envoyé spécial à Paris Christophe Giltay nous expose les trois scénarios les plus probables de ces élections présidentielles 2022.

Jusqu'à présent, depuis le début des sondages de cette élection, on a toujours donné un duel Macron-Le Pen. Mais ces derniers jours, l’écart s’est vraiment réduit puisque vendredi, le sondage montrait qu’Emmanuel Macron était à 26% et Marine Le Pen à 23%. On est dans la marge d’erreur.

Quant à Mélenchon, donné à 17,6% vendredi, il peut aussi remonter dans les sondages. Pour l’heure, on ne sait pas ce qui pourrait se passer mais cela relève beaucoup du taux d’abstention. Si le taux d’abstention atteint les 30%, les sondages vont probablement être faussés car nous ne disposons pas d’éléments récents de comparaison.

Un scénario possible serait donc d’avoir Macron face à Le Pen. Mais un duel Macron-Mélenchon est aussi possible. Voire également un duel opposant Le Pen-Mélenchon. 1995, par exemple, Edouard Balladur était donné largement premier au premier tour et pourtant, il est sorti troisième derrière Jospin et Chirac. Tout est donc possible !

Les bureaux sont ouverts depuis 8h ce dimanche et dans les grandes villes comme Paris, ils le resteront jusque 20h. Etant donné la météo estivale de ce dimanche, de nombreux Français décideront probablement d’aller se balader et du faire des activités, partir à la campagne… Ils pourraient donc n’aller que voter tard dans l’après-midi. Nous n’aurons probablement pas d’éléments concrets avant 18 ou 19h. En général, dans les partis politiques, on commence à avoir des tendances auteur de ces heures-là. Mais il faudra attendre 20 heures pour avoir les vrais résultats.