Covid: Macron s'adressera aux Français lundi à 20H00

Cette allocution, prévue depuis plusieurs jours, interviendra un mois et demi après l'entretien donné le 29 avril par le chef de l'Etat à la presse quotidienne régionale et dans lequel il détaillait le calendrier du déconfinement. L'Elysée n'a pas donné de détails sur le contenu de l'intervention, mais l'entourage d'Emmanuel Macron a récemment indiqué que son objectif était de définir le cap pour les dix derniers mois de la fin du quinquennat, en particulier sur les réformes comme celle des retraites. Il pourrait cependant détailler les mesures décidées par le Conseil de défense Covid-19 qui se tiendra lundi matin à l'Elysée pour trancher notamment sur l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension du pass sanitaire. Il "tiendra compte des données sanitaires", a affirmé mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Cette allocution sera diffusée alors qu'Emmanuel Macron a prévu de recevoir lundi à 19H00 à l'Elysée les parlementaires de la majorité pour marquer la fin de la session. (Belga)