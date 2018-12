La N-VA ne fait plus partie du gouvernement: voici les réactions des autres partis

Le Premier ministre Charles Michel a annoncé ce samedi soir qu'il irait à Marrakech pour approuver le Pacte des Migrations alors que peu de temps auparavant, Bart De Wever, président de la N-VA, avait déclaré que son parti ne pourrait rester dans le gouvernement si tel était le cas. Conséquence: la N-VA ne fait désormais plus partie du gouvernement fédéral. Cette issue pressentie depuis quelques jours a suscité des réactions des autres partis dès samedi soir.





Elio Di Rupo (PS): "Espoir d'un nouveau pacte social"



"La chute du gouvernement MR N-VA a le mérite de faire cesser sa politique anti-sociale et anti-démocratique", a réagi samedi soir le président du Parti socialiste, Elio Di Rupo, après la conférence de presse de la N-VA. Cette fin annoncée de la coalition suédoise "signe l'espoir d'un nouveau pacte social pour les citoyens", a ajouté M. Di Rupo via Twitter. Plus tôt dans la journée, le président du PS avait appelé Charles Michel "à ne pas céder" face à la N-VA, soulignant que "le vote du Parlement (avait) été très clair: PS, sp.a, MR, Open VLD, Ecolo, Groen, Défi, cdH, CD&V et PTB lui demandent d'adopter le Pacte au nom du gouvernement".





Olivier Maingain (DéFI): "Une victoire pour la parlement"



"La N-VA mise hors-jeu. Une nouvelle victoire pour le parlement", a réagi samedi soir le président de Défi, Olivier Maingain. "Il a fallu la ténacité de l'opposition pour révéler la vraie nature de ce parti et forcer Charles Michel à renoncer à son alliance néfaste pour nos citoyens et déstabilisante pour notre pays", a précisé M. Maingain, en référence à la résolution demandant au gouvernement d'approuver le pacte migratoire et adoptée grâce au soutien de la plupart des partis d'opposition.

Aujourd'hui, le Premier Ministre feint de découvrir le vrai visage de la N-VA

Les coprésidents d'Ecolo: "Le MR a permis à la N-VA de mettre en œuvre sa stratégie du chaos"

"L'énième crise qui secoue notre pays sonne l'échec du Gouvernement, mais aussi et surtout l'échec du MR et de Charles Michel. Pendant quatre ans et demi, Charles Michel n'a piloté ce Gouvernement qu'avec un seul objectif : le reconduire à l'issue des élections du 26 mai. Il y a deux mois à peine, son Président de parti déclarait d'ailleurs encore ouvertement tout son appétit pour une suédoise bis. Le MR a permis à la N-VA de mettre en œuvre sa stratégie du chaos. Ce faisant, il a laissé s'abîmer la Belgique toute entière. Tous les piliers de notre pays ont été mis à mal: la démocratie, les libertés, l'état social. Pendant ces quatre ans et demi, le gouvernement MR-N-VA a fait de la division le moteur de son action. Aujourd'hui, le Premier Ministre feint de découvrir le vrai visage de la N-VA, mais il est trop tard. Les dégâts sont là : le pays n’est jamais apparu aussi divisé et rétrograde, que ce soit sur le dossier climatique comme sur tous les autres enjeux sociétaux", ont déclaré les coprésidents d'Ecolo.

On ne peut échapper à ses responsabilités de demain en les évitant aujourd'hui

cdH: "Un cirque lamentable"



"Que personne ne s'étonne des positions de la N-VA ! Surtout pas ceux qui avaient décidé de les faire entrer dans le cockpit du gouvernement", a réagi samedi soir le cdH. "MR et N-VA se déchirent plutôt que de s'occuper des urgences des Belges. Urgences sociales, économiques et environnementales. On assiste à un cirque lamentable", a ajouté le parti démocrate humaniste via Twitter. "Nous avions prédit ce scénario il y a quatre ans et demi en refusant de rentrer dans ce gouvernement anti-Belge." Le cdH réclame "enfin une vraie ambition" pour les citoyens, et des mesures pour leur "bien-être: soins de santé, énergie, pouvoir d'achat des familles et des classes moyennes".

CD&V (qui fait partie de la majorité gouvernementale): "Nous voulons aller de l'avant"



"On ne peut échapper à ses responsabilités de demain en les évitant aujourd'hui." Le président du CD&V Wouter Beke a emprunté la célèbre formule du président des Etats-Unis Abraham Lincoln pour réagir à l'annonce faite par Bart De Wever de quitter le gouvernement Michel. "Il est désormais temps de se concentrer sur d'autres dossiers. La qualité de vie et la protection" des citoyens. "Nous voulons aller de l'avant", a ajouté M. Beke via Twitter.