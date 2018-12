Crise gouvernementale - Le flou reste complet

(Belga) Le flou reste complet au lendemain de l'annonce par le Premier ministre Charles Michel de la désignation prochaine de nouveaux secrétaires d'Etat en remplacement des ministres N-VA qui ont, selon lui, fait le choix de quitter le gouvernement après que les nationalistes ont indiqué qu'ils seront mis hors du gouvernement si Charles Michel persistait à se rendre à Marrakech pour approuver le pacte sur les migrations. Un conseil des ministres a lieu à 10 heures.

Charles Michel a confirmé qu'il se rendra dimanche soir à Marrakech pour approuver le pacte au nom du gouvernement. Le MR, le CD&V et l'Open Vld entendent poursuivre au sein d'un gouvernement minoritaire. A ce stade, aucun entretien n'a été prévu avec le Roi, qui, constitutionnellement nomme les ministres. M. Michel a indiqué qu'il organiserait des consultations après son retour de Marrakech. L'opposition s'étonne et n'entend pas soutenir ce gouvernement minoritaire, censé notamment trouver des partenaires pour approuver le budget. Sur La Première (RTBF), le chef de groupe MR à la Chambre David Clarinval souligne que le seul problème qui s'est posé avec la N-VA concerne le pacte des migrations. Il précise qu'il existe toujours des accointances sur les dossiers socio-économiques et il n'imagine pas que la N-VA puisse voter contre le budget. "Le cirque continue", a indiqué dimanche, toujours sur La Première (RTBF), la coprésidente d'Ecolo Zakia Khattabi, le chef de groupe PS à la Chambre Ahmed Laaouej dénonçant de nouvelles "entourloupes". Pour l'opposition, il existe un problème constitutionnel à partir du moment où les ministres N-VA n'ont pas formellement démissionné du gouvernement, que le Roi n'a pas nommé de nouveau ministre, ou que le Premier ministre n'a pas révoqué les ministres N-VA. Pour le président de DéFI, Olivier Maingain, la N-VA obtient gain de cause sur son objectif initial, celui de s'opposer aux institutions du pays. Pour David Clarinval, l'opposition joue aux "vierges effarouchées", elle "semble découvrir ce qu'est un gouvernement minoritaire". Le président du MR Olivier Chastel a lancé un appel à soutenir le gouvernement sur une série de textes de loi. Pour la cheffe de groupe Catherine Fonck, le cdH estime que soutenir ce gouvernement par le simple fait qu'il est appelé orange bleue, côté néerlandophone "est une toute autre question" après les "mesures brutales" prises durant quatre ans. Le sp.a a indiqué qu'il ne soutiendrait pas ce gouvernement minoritaire. (Belga)